Агроном Викулов призвал защитить сад от грызунов и слизней осенью

Осенью главную угрозу для урожая и садовых деревьев создают грызуны и слизни. Агроном Владимир Викулов рекомендовал дачникам убрать участок и защитить стволы молодых деревьев сеткой, сообщает «Абзац» .

Грызуны осенью активно перемещаются по участкам и могут серьезно повредить молодые деревья. Викулов посоветовал закрыть нижнюю часть штамба на высоту около полуметра пластиковой или металлической сеткой.

Слизни в этот период откладывают яйца и портят урожай. Агроном рекомендовал убрать захламленные места, которые служат вредителям укрытием. Также с земли следует собрать поврежденные плоды и опавшую листву, пишет kp.ru.

Викулов призвал не откладывать сбор урожая из-за фитофторы, поражающей томаты, картофель, перец и баклажаны. Болезнь развивается при похолодании, тумане и росе. Чтобы снизить риск заражения в теплицах, эксперт рекомендовал закрывать их и не поливать растения, поддерживая сухие условия.