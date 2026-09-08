Биолог Слынько запретила обрезать вечнозеленые растения в сентябре

В сентябре садоводам не стоит обрезать вечнозеленые культуры, а также форзиции, чубушники и весеннецветущие спиреи. Доцент Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько назвала правила осенней обработки сада, сообщает Life.ru .

В первой половине сентября можно удалить сухие, сломанные и больные ветви у яблонь, груш, смородины и крыжовника. У вишен и слив также убирают лишнюю корневую поросль. Сильное прореживание крон и омолаживающую обрезку эксперт посоветовала перенести на весну: срезы могут не затянуться до морозов.

У декоративных кустарников допустима легкая корректировка японской спиреи, лапчатки и барбариса. У роз можно убрать отцветшие соцветия, не обрезая кусты. Форзиции, чубушники и весеннецветущие спиреи трогать нельзя: они уже заложили почки для цветения в следующем году.

Дельфиниумы после повторного цветения обрезают, закрывая полые стебли пластилином или садовым варом. Флоксы, астильбы, лилейники и хосты срезают после заморозков, оставляя пеньки высотой 5–10 сантиметров.

Злаки, бадан, гейхеру и другие вечнозеленые культуры осенью обрезать нельзя. Их листва защищает почки от вымерзания и выпревания, поэтому уборку переносят на весну. У туй, можжевельников и елей в сентябре лишь слегка корректируют форму: серьезная стрижка вызовет рост побегов, которые могут вымерзнуть.