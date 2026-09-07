Жителей Подмосковья пригласили на акцию по сбору яблок и бахчевых

С 7 сентября в Подмосковье стартовал осенний сбор излишков плодово-бахчевой продукции. До 28 сентября жители региона смогут передать яблоки, арбузы, тыквы и другие овощи и фрукты в специальные контейнеры.

Всего организовали более 100 брендированных пунктов. Они расположены возле СНТ, овощных палаток, рынков и бахчевых развалов. Также площадки работают рядом с многоквартирными домами.

В конце августа и начале сентября объем отходов на контейнерных площадках традиционно увеличивается из-за массового сбора урожая. Особенно заметна нагрузка в садовых товариществах — на их территории находится более 15% всех контейнерных площадок региона.

Чтобы излишки урожая не скапливались возле обычных контейнеров, для жителей организовали отдельные места сбора. Такая система действует в Подмосковье уже несколько лет.

Собранные овощи и фрукты отправят на переработку. Из плодово-бахчевой продукции изготовят экокомпост.