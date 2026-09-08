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    Первый ноль на подходе. Как спасти растения в огороде и саду при заморозках

    Агроном Викулов: от первых заморозков страдают поздние сорта яблок и груш

    Фото: Медиасток.рф

    Первый в сезоне ноль в Подмосковье ожидается в ночь на среду, 9 сентября. Однако не все растения, деревья и кустарники успели уйти в зимнюю спячку. Как защитить огородные и садовые культуры, выяснил 360.ru.

    Первые заморозки в Подмосковье

    В ночь на среду, 9 сентября, в Московской области ожидаются первые заморозки.

    «В ближайшую ночь в Москве станет еще холоднее: столбики термометров в столице опустятся до +3…+5, по области — 0…+5, местами первые заморозки», — отметил синоптик Евгений Тишковец.

    Прошлая ночь тоже была прохладной. В Волоколамске столбики термометров поднялись не выше +3,3 градуса, в Клину — не выше +3,9, в Ново-Иерусалиме воздух остыл до +4,6, в Наро-Фоминске — до +5.

    Как низкие температуры влияют на растения и деревья

    Плодовым деревьям, которые растут в Подмосковье, при должном уходе не страшны первые заморозки.

    «Единственное — такая погода ускоряет начало листопада, когда дерево готовится к зиме. Они просто быстрее засохнут, и наступит период покоя», — рассказал 360.ru агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

    Konstantin Kokoshkin
    Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com

    Какие растения страдают от заморозков первыми

    От первых ранних заморозков могут пострадать поздние сорта груш и яблок, если садовод не успеет их собрать.

    «Если такое произойдет, нужно будет не закладывать их на хранение, а использовать каким-то иным способом, причем очень быстро, чтобы плоды окончательно не испортились. Например, сварить из них компот. Или сразу выкинуть», — пояснил Викулов.

    От низких температур плохо и всем теплолюбивым культурам: винограду, розам, декоративным плодово-ягодным растениям — например, персикам, абрикосам. У последних затяжной период роста. У черешни может начаться вторичный рост при избытке азота или неправильном подборе удобрения. В этом случае побеги пострадают, так как совсем не приспособлены к холодам.

    Фото: Медиасток.рф

    Какие культуры на огороде и в саду не боятся заморозков

    Как правило, заморозков не боятся садовые деревья и кустарники — например, смородина или яблони.

    «Наши растения не боятся заморозков, потому что для них это естественный процесс. В это время они впадают в период естественного покоя. Даже если яблоню или смородину пересадить в оранжерею или вырастить в тропиках, они все равно осенью сбросят листья и остановят рост», — отметил агроном.

    Если же говорить о других местных огородных культурах, то мало какие из них выдерживают похолодание. Исключениями можно назвать петрушку, сельдерей, морковь, поздние сорта белокочанной капусты, которые могут пережить понижение на два-три градуса ниже нуля.

    «Но лучше не затягивать с уборкой такого урожая: так он гарантированно сохранится в течение зимы», — отметил Викулов.

    Фото: Медиасток.рф

    Как защитить растения и деревья от первых заморозков

    Викулов дал советы, как подготовиться к периоду первых заморозков:

    Фото: РИА «Новости»

    Как ухаживать за пострадавшими от заморозков растениями

    Если растения на огороде или в саду прихватило заморозками, то их ветви следует обрезать, а затронутые низкими температурами листья — оборвать.

    «Осенью в принципе все кустарники и деревья нужно обрезать, потому что в нашей полосе они просыпаются ранней весной, еще до оттаивания земли. И садоводы часто не успевают обрезать побеги, а в случае морозов они могут замерзнуть», — объяснил Викулов.

    От таких морозов весной или от первых заморозков осенью спасет мульчирование — покрытие поверхности почвы слоем специальных материалов (мульчи) для защиты от сорняков, пересыхания и перепадов температур. У кустарников поверхностная корневая система, и если зима окажется не особенно снежной, то без сугробов такие корешки просто замерзнут.