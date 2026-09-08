Первый ноль на подходе. Как спасти растения в огороде и саду при заморозках

Первый в сезоне ноль в Подмосковье ожидается в ночь на среду, 9 сентября. Однако не все растения, деревья и кустарники успели уйти в зимнюю спячку. Как защитить огородные и садовые культуры, выяснил 360.ru.

Первые заморозки в Подмосковье В ночь на среду, 9 сентября, в Московской области ожидаются первые заморозки. «В ближайшую ночь в Москве станет еще холоднее: столбики термометров в столице опустятся до +3…+5, по области — 0…+5, местами первые заморозки», — отметил синоптик Евгений Тишковец. Прошлая ночь тоже была прохладной. В Волоколамске столбики термометров поднялись не выше +3,3 градуса, в Клину — не выше +3,9, в Ново-Иерусалиме воздух остыл до +4,6, в Наро-Фоминске — до +5. Как низкие температуры влияют на растения и деревья Плодовым деревьям, которые растут в Подмосковье, при должном уходе не страшны первые заморозки. «Единственное — такая погода ускоряет начало листопада, когда дерево готовится к зиме. Они просто быстрее засохнут, и наступит период покоя», — рассказал 360.ru агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

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Какие растения страдают от заморозков первыми От первых ранних заморозков могут пострадать поздние сорта груш и яблок, если садовод не успеет их собрать. «Если такое произойдет, нужно будет не закладывать их на хранение, а использовать каким-то иным способом, причем очень быстро, чтобы плоды окончательно не испортились. Например, сварить из них компот. Или сразу выкинуть», — пояснил Викулов. От низких температур плохо и всем теплолюбивым культурам: винограду, розам, декоративным плодово-ягодным растениям — например, персикам, абрикосам. У последних затяжной период роста. У черешни может начаться вторичный рост при избытке азота или неправильном подборе удобрения. В этом случае побеги пострадают, так как совсем не приспособлены к холодам.

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Какие культуры на огороде и в саду не боятся заморозков Как правило, заморозков не боятся садовые деревья и кустарники — например, смородина или яблони. «Наши растения не боятся заморозков, потому что для них это естественный процесс. В это время они впадают в период естественного покоя. Даже если яблоню или смородину пересадить в оранжерею или вырастить в тропиках, они все равно осенью сбросят листья и остановят рост», — отметил агроном. Если же говорить о других местных огородных культурах, то мало какие из них выдерживают похолодание. Исключениями можно назвать петрушку, сельдерей, морковь, поздние сорта белокочанной капусты, которые могут пережить понижение на два-три градуса ниже нуля. «Но лучше не затягивать с уборкой такого урожая: так он гарантированно сохранится в течение зимы», — отметил Викулов.

Фото: Медиасток.рф

Как защитить растения и деревья от первых заморозков Викулов дал советы, как подготовиться к периоду первых заморозков: заранее обрезать побеги до зрелой ткани: таким образом растения лучше перезимуют, нежели с растущими побегами;

если какие-то растения и культуры вдруг зацвели, то цветки можно смело обрезать. Впереди осень, а не весна, когда растению нужно плодоносить;

все плоды, даже сморщенные и нетоварного вида, следует убрать: так культуры не заболеют в следующем сезоне;

обработать деревья от вредителей простейшим фунгицидом. Это может быть мочевинный раствор, железный купорос или препараты меди. Это защитит культуры от болезней в следующем сезоне;

растения, которые требуют укрытия, нужно готовить к зиме только после устойчивых ночных заморозков. В Московской области этот период наступает примерно во второй половине октября и ближе к началу ноября. Если укрыть их раньше, то в случае бабьего лета или потепления образуется гниль, а весной растение обязательно заболеет;

перед укрытием растение следует изучить на заболевания, а после — обработать, чтобы оно пережило зиму.

Фото: РИА «Новости»