Биолог Слынько рассказала, как укрыть садовые растения к зиме

Подготовка сада к зиме защищает растения не только от морозов, но и от ветра, ожогов и выпревания во время оттепелей. Доцент Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько дала рекомендации по уходу за розами, гортензиями, виноградом и хвойными, сообщает Life.ru .

Розы начинают готовить в августе: азотные удобрения заменяют калийно-фосфорными. В октябре кусты обрабатывают 3%-ным железным купоросом. Укрывать их следует при стабильных ночных температурах -5…-7 градусов. Плетистые розы снимают с опор, кустовые обрезают до 30-40 см и укрывают спанбондом на каркасе.

Метельчатые и древовидные гортензии обычно зимуют без укрытия. Крупнолистную после первых заморозков пригибают к подложке, фиксируют и закрывают двойным слоем спанбонда. Пленку используют только при устойчивом минусе.

После сбора урожая виноград обильно поливают, обрабатывают железным купоросом и пригибают лозу при температуре около -5 градусов. Ее укладывают на сухую подложку, засыпают дубовыми листьями и накрывают досками или шифером.

Хвойным осенью нужен полив: 30-50 литров под дерево. Раскидистые туи можно нетуго стянуть веревкой. От мокрого снега и солнца растения защищают белой мешковиной или притеняющей сеткой, но не полиэтиленом. Эксперт также посоветовала убрать опавшую листву, не использовать свежий навоз и защитить посадки от грызунов.