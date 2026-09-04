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Сегодня 19:18 Сезон клубники продлили до октября в Луховицах ради урожая в 200 тонн Фото: Марина Анисимова Экономика

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Сезон сбора клубники в Луховицах продлили до 10 октября. Благодаря этому в хозяйстве «Русская ягода» рассчитывают получить около 200 тонн садовой земляники.

Продлить сезон удалось благодаря ремонтантным сортам. Всего в хозяйстве выращивают около 35 разновидностей земляники, которые созревают последовательно. Первые ягоды собирают уже в конце мая, а последние — осенью.

Фото: Марина Анисимова

Наша задача была сделать максимально длительный период сбора ягодной продукции. Мы использовали примерно 35 сортов земляники садовой, чтобы выстроить поэтапный план Иван Рябинин руководитель ООО «Русская ягода»

Сейчас «Русская ягода» занимает 65 гектаров. Помимо земляники, здесь выращивают малину и голубику в открытом и защищенном грунте.

Фото: Марина Анисимова 1/4 Фото: Марина Анисимова 2/4 Фото: Марина Анисимова 3/4 Фото: Марина Анисимова 4/4

Несмотря на дождливую и прохладную погоду, в этом сезоне хозяйство рассчитывает собрать около 200 тонн земляники. Ягодам дают полностью созреть на кустах, после чего урожай примерно за 10 часов доставляют в торговые сети.

Фото: Марина Анисимова 1/4 Фото: Марина Анисимова 2/4 Фото: Марина Анисимова 3/4 Фото: Марина Анисимова 4/4