Сезон клубники продлили до октября в Луховицах ради урожая в 200 тонн
Сезон сбора клубники в Луховицах продлили до 10 октября. Благодаря этому в хозяйстве «Русская ягода» рассчитывают получить около 200 тонн садовой земляники.
Продлить сезон удалось благодаря ремонтантным сортам. Всего в хозяйстве выращивают около 35 разновидностей земляники, которые созревают последовательно. Первые ягоды собирают уже в конце мая, а последние — осенью.
Наша задача была сделать максимально длительный период сбора ягодной продукции. Мы использовали примерно 35 сортов земляники садовой, чтобы выстроить поэтапный план
Иван Рябинин
руководитель ООО «Русская ягода»
Сейчас «Русская ягода» занимает 65 гектаров. Помимо земляники, здесь выращивают малину и голубику в открытом и защищенном грунте.
Несмотря на дождливую и прохладную погоду, в этом сезоне хозяйство рассчитывает собрать около 200 тонн земляники. Ягодам дают полностью созреть на кустах, после чего урожай примерно за 10 часов доставляют в торговые сети.
Основная часть продукции поступает в магазины Москвы и Подмосковья. Также луховицкие ягоды поставляли в Санкт-Петербург и на Камчатку.
В дальнейшем хозяйство планирует расширить площади, увеличить ассортимент ягодных культур и заложить фруктовые сады.