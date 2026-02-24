Депутат Панеш посоветовал заключать брачный договор при оформлении ипотеки на двоих

Оформление ипотеки на двоих требует тщательного подхода, особенно если доходы заемщиков значительно различаются, предупредил депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с RT .

Парламентарий отметил, что совместное обращение в банк может привести к более выгодным условиям кредитования, так как кредитная организация оценивает совокупный доход семьи. Однако важно правильно распределить платежи и доли в квартире, закрепив это в документах о праве собственности и обязательствах перед банком.

Идеальный вариант — заключение брачного договора или соглашения, где четко прописано, кто и в каком размере вносит ежемесячные платежи и какую долю в недвижимости получает. Это позволит избежать проблем при разводе или расставании, когда квартира и долг считаются совместно нажитым имуществом и делятся пополам, если иное не предусмотрено договором.

Панеш также подчеркнул, что банк может отказать в выдаче кредита по нескольким причинам: недостаточный совокупный доход, плохая кредитная история одного из заемщиков, нестабильная занятость или слишком маленький первоначальный взнос.

Если договориться с бывшим супругом или супругой о разделе имущества не удается, вопрос решается в суде. Суд учитывает интересы несовершеннолетних детей и может отступить от принципа равенства долей в пользу родителя, с которым остаются дети.

Выйти из ипотеки одному из заемщиков можно только через банк. Для этого оставшийся созаемщик должен подтвердить доход, достаточный для самостоятельного обслуживания кредита. Банк может пойти навстречу, если заемщик готов предоставить нового созаемщика взамен выбывающего.

Если один из созаемщиков перестал платить, вся ответственность ложится на второго. В такой ситуации можно попытаться договориться с банком о реструктуризации долга или об ипотечных каникулах, если сложности временные. В крайнем случае, если платежи становятся непосильными, можно просить банк разрешить продажу залоговой квартиры.