Подмосковье стало лидером по числу квартир для семейной ипотеки

Московская область заняла первое место среди крупнейших регионов России по числу квартир, доступных по обновленной семейной ипотеке. Об этом сообщило РИА Недвижимость со ссылкой на исследование сервиса bnMAP.pro.

В Подмосковье к покупке по программе доступно 39,6 тысячи лотов площадью 1,8 миллиона квадратных метров. В тройку лидеров также вошли Краснодар (более 36 тысяч квартир) и Екатеринбург (свыше 30 тысяч). В Петербурге доступно 24 тысячи вариантов, а в Москве — 18,5 тысячи. Меньше всего подходящих квартир аналитики зафиксировали в Омске — 2,7 тысячи.

Основательница bnMAP.pro Ирина Доброхотова отметила, что Московская область лидирует и в минимальном кредитном лимите. При этом эксперт подчеркнула, что обилие лотов не гарантирует их доступности, так как покупателям требуется высокий и стабильный доход.