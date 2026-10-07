Депутат Чаплин рассказал, как за один рабочий день зарегистрировать недвижимость

Граждане и организации могут оформить право на квартиру, нежилое помещение или машино-место за один рабочий день. Условия ускоренной регистрации разъяснил депутат Госдумы Никита Чаплин, сообщает Life.ru .

По словам Чаплина, ускоренный порядок доступен при оформлении права по договору купли-продажи в простой письменной форме. Он также действует для договорной ипотеки в случаях из перечня Росреестра.

Заявитель должен поставить в заявлении отметку о регистрации в срок не более одного рабочего дня и уплатить госпошлину в двойном размере. Сумма зависит от вида регистрационного действия и статуса заявителя. Автоматически ускоренный порядок не применяется.

При подаче через МФЦ отсчет начинается после поступления полного комплекта документов и сведений об оплате в орган регистрации. Если они поступили в пятницу, следующим рабочим днем обычно будет понедельник, если он не праздничный.

Порядок установлен пунктом 15 части 1 и частью 1.1 статьи 16 закона № 218-ФЗ, а размер пошлины — пунктом 1.1 статьи 333.33 Налогового кодекса.

Чаплин рекомендовал заранее проверить, подходит ли сделка для ускоренной регистрации, подготовить все документы и уплатить пошлину, чтобы избежать задержек.