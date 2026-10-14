Учитель Алаева призвала педагогов использовать нейросети в обучении

Учитель русского языка Ольга Алаева предложила относиться к нейросетям как к помощникам, а не врагам. Педагогам стоит осваивать эти инструменты на фоне их массового использования школьниками, сообщает Sputnik .

Школьники выполняют домашние задания с помощью искусственного интеллекта и прибегают к нему даже на платных занятиях с репетиторами. Алаева объяснила, как учителям реагировать на это.

По мнению педагога, «нейродомашки» уже стали частью реальности. Ученики и раньше находили способы не делать задания самостоятельно: сначала использовали сборники готовых домашних заданий, затем сайты, а теперь нейросети. Смена инструмента не меняет стремления списать.

Алаева пояснила, что учитель может адаптировать проверку знаний: задать вопросы по теме или попросить уточнить часть домашней работы. Сам педагог также может использовать искусственный интеллект для выявления списывания.

Она подчеркнула, что учителям нужно учиться работать с нейросетями и применять их как вспомогательный инструмент в обучении.