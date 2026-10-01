Заммэра Ракова пригласила московских школьников в «Лигу юного олимпиадника»

В Москве для учеников третьих-шестых классов запустили проект по математике и естественным наукам «Лига юного олимпиадника». Благодаря ему 10 тысяч ребят смогут углубить знания по предметам и подготовиться к интеллектуальным соревнованиям.

Участников проекта ждут интерактивные онлайн-игры, эстафеты, квесты, лекции и квизы. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, точные науки играют ключевую роль в формировании ума, логики и гибкости мышления.

«Чем раньше ребенок пробует себя в этих дисциплинах, тем раньше можно заметить его способности и поддержать интерес. Такой подход позволяет шаг за шагом готовить талантливых ребят к высоким результатам на олимпиадах», — подчеркнула Ракова.

В рамках «Лиги юного олимпиадника» заработают специальные кружки в более 40 школах. Участники программы будут постоянно решать задачи, слушать лекции, ходить на экскурсии и проводить практические опыты. Пятиклассников и шестиклассников, которые показали лучшие результаты, пригласят на летние выездные смены Центра педагогического мастерства. С ребятами будут заниматься преподаватели сборных, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Чтобы стать участником «Лиги», нужно пройти диагностику. Первая пройдет с 5 октября по 13 ноября в «Московской электронной школе».