Фейк: в России сократят срок обучения в школах и вузах

В Сети появляется информация о том, что в российских школах и вузах якобы сократят сроки обучения. Эти данные оказались недостоверными.

Фейк

В соцсетях распространяются посты о том, что российские школьники якобы больше не смогут учиться в школе 11 лет.

В качестве доказательства в тексте приводят слова помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского: «Время диктует сокращение продолжительности среднего образования. То, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы раньше вступать в сферу профподготовки, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться».

Опираясь на эту цитату, автор поста делает вывод, что «элита собирается сократить доступное высшее и среднее образование для низших и средних слоев населения». Также в тексте говорится, что «государство теперь будет экономить на базовом образовании, а те, кто захотят остаться конкурентными, будут вынуждены платить, и с каждым новым циклом реформы образования доступность его будет снижаться для наиболее бедных слоев».

Правда

Цитата на самом деле принадлежит Мединскому, но эту фразу он сказал более двух лет назад — в конце сентября 2024 года.

Таким образом он высказал свое мнение на встрече с мурманским активом возглавляемого им Российского военно-исторического общества. Цитату привел ТАСС.

Мероприятие не являлось правительственным совещанием и объявлением реформы, но автор поста выдал старое высказывание за новость. Слова Мединского можно считать прогнозом, но не планом.

Про вузы помощник президента сообщил, что пяти-шестилетнее обучение уйдет в прошлое «в ближайшие десятилетия». Фразы о том, что образование «будет спрессованным» — тоже лишь рассуждение о тенденции, а не о решении.

Мединский занимает пост помощника президента РФ и главы РВИО и не занимается управлением в сфере образования. Сроки обучения устанавливает закон.

Также важно учитывать, что экс-министр образования, помощник президента Андрей Фурсенко в беседе заяил, что вопрос об изменении срока обучения в российских школах не стоит на повестке дня, сообщили «Ведомости» со ссылкой на РИА «Новости».

О том, что Министерство просвещения не планирует менять срок обучения в школе, говорил и глава ведомства Сергей Кравцов. Его процитировали «Известия».

По словам Кравцова, сформированная на сегодняшний день модель 11-летнего образования полностью отвечает потребностям современных детей.

Отсутствие планов поменять учебные сроки подтвердил и замглавы Минпросвещения Владимир Желонкин.

«У Министерства просвещения на сегодняшний день позиция, что 11 лет — это выбранный оптимальный вариант. Соответственно, пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Эти высказывания четко указывают на то, что тезис «государство будет экономить на базовом образовании» не соответствует действительности.

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