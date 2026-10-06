Фейк: российским школьникам сократят уроки по точным наукам

Авторы ряда телеграм-каналов объявили о сокращении уроков по математике, физике и химии в российских школах. Основой вброса стало заявление главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о чрезмерной нагрузке на школьников и педагогов. При этом никаких конкретных предметов Фадеев назвал.

Фейк

При этом авторы вброса отметили, что ранее ученикам пятых–седьмых классов сократили количество уроков английского языка, а обществознание оставили только для девятых — 11-х классов.

Ученикам российских школ на 20–30% сократят количество уроков по математике, физике и химии. Якобы с таким предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Правда

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев действительно выступал за пересмотр школьных программ, чтобы снизить нагрузку на учеников и педагогов. Он подчеркивал, что некоторые предметы пресыщены информацией, которую можно сократить на 20–30%.

Фадеев не назвал конкретных предметов и не говорил о сокращении количества часов преподавания, но это не остановило авторов вброса в трактовке частного мнения руководителя консультационного органа по-своему.

Все вопросы содержания и организации образовательного процесса в российских школах находятся в компетенции Минпросвещения, а там никакого сокращения точных предметов не рассматривали.

Президент России Владимир Путин на встрече с педагогами — лауреатами профессиональных конкурсов заявил, что отечественная система образования выстроена нормально и ее необходимо сохранить.

Также глава государства подчеркивал, что необходимо продолжить работу по обновлению образовательной инфраструктуры, чтобы обучение в школах, колледжах и вузах оставалось комфортным.

Вброс также опровергает введение обновленного Федерального государственного образовательного стандарта, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне, а углубленное изучение станет доступно в рамках выбранного профиля.

Минимальный объем учебных занятий для 10-11-х классов составит 2312 часов за два года. Это на 142 часа больше прежнего минимального показателя.

В официальном разъяснении Минпросвещения говорится, что изменение минимального порога не означает увеличения количества часов по отдельным предметам: показатель рассчитывается исходя из нормативной недельной нагрузки.

Одновременно государство ставит задачу расширять углубленное изучение математики и естественно-научных предметов. Во всех регионах проводится работа по ежегодному увеличению не менее чем на 10% числа школьников, изучающих эти дисциплины на углубленном или профильном уровне.

Дополнительные меры поддержки получили учителя. Указ президента России от июля этого года закрепил за педагогами особый статус с возможностью повысить свое профессиональное образование, бесплатный проходить в государственные и муниципальные музеи, а при наличии достаточного стажа — получить звание ветерана труда.

Поэтому ни о каком сокращении уроков по точным и естественным наукам в российских школах речь не идет.

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