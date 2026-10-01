В МГТУ рассказали, какие специалисты нужны IT-компаниям

На рынке труда сейчас нет дефицита IT-специалистов, он в какой-то степени насытился. Об этом сообщил ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин в интервью «Ведомостям» .

«Когда разговариваешь с лидерами отрасли о том, как они нанимают выпускников, понимаешь: компаниям нужны не просто люди для выполнения текущих задач, а специалисты, которые потенциально смогут вырасти в руководителей», — отметил он.

При этом более простую работу, которую раньше выполняли тестировщики и базовые джуны, все больше автоматизируют, добавил Гордин.

Ранее HR-директор компании Selecty Дарья Кудрявцева заявила, что IT-специалисты начали выгорать и уходить из профессии из-за увлеченности искусственным интеллектом. Зачастую нейросети не ускоряют работу, а приводят к еще большей загрузке.