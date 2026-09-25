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    Ученые Пермского Политеха объяснили, почему дети отказываются идти в школу

    Ura.ru: длительный стресс нарушает сон и снижает интерес к учебе

    За отказом ребенка идти в школу могут стоять тревога, травля, перегрузка или потеря интереса к учебе. Иногда такое поведение связано с состоянием, требующим помощи врача, сообщает Ura.ru.

    Клинический психолог Пермского Политеха Михаил Сухогузов назвал среди частых причин конфликт с учителем или сверстниками, страх плохой оценки и одиночество в классе. Младшим школьникам бывает трудно привыкнуть к новому режиму и разлуке с родителями. У подростков учеба чаще конкурирует с общением и увлечениями.

    Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов добавил, что ребенок может потерять мотивацию, если не видит смысла в занятиях или привык к неудачам. Длительный стресс нарушает сон и аппетит, мешает запоминать материал. У школьника также могут появиться головные боли, тошнота и раздражительность.

    Сухогузов советует оценивать, как долго ребенок избегает школы и помогает ли ему отдых. При переутомлении стоит обсудить нагрузку и наладить режим сна. Если причина в травле, родителям нужно выяснить обстоятельства вместе со школой и добиваться мер. Давление, угрозы и обвинения в лени могут усугубить ситуацию.

    Если ребенок не ходит на занятия дольше одной-двух недель и после отдыха ему не легче, следует обратиться к врачу. При самоповреждении или суицидальных мыслях откладывать обращение за помощью нельзя.

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