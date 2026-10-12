Родителям разъяснили, когда гаджеты помогают развитию детей

Пользу занятий с гаджетами можно оценить по поведению ребенка после выключения экрана. Хороший результат — желание задавать вопросы, творить и общаться, сообщает RuNews24.ru .

Амбассадор сообщества «Цифровые учителя России», эксперт педагогической конференции Фоксфорда и Алгоритмики «Как учить детей будущего» Елена Староверова объяснила, что технологии должны дополнять живой опыт, а не подменять его. Для этого цифровые занятия нужно связывать с играми, творчеством и общением вне экрана.

Староверова привела пример: дети сначала лепят животных из пластилина или рисуют, а затем «оживляют» их с помощью планшета и нейросетей. Интерактивная энциклопедия может дополнять прогулку в парке, но не заменять ее.

По словам эксперта, полезное занятие побуждает ребенка обсудить увиденное со взрослым или сделать что-то руками. Новые вопросы, интерес к творчеству и исследованию реального мира помогают понять, что устройство служит развитию.

Если после занятия остается лишь желание снова смотреть в монитор, стоит пересмотреть использование гаджета: он может вытеснять реальную жизнь вместо того, чтобы обогащать ее.