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    Чернышенко рассказал, сколько детей в России посещают кружки и секции

    Чернышенко: более 18 миллионов российских детей посещают кружки и секции

    Фото: РИА «Новости»

    Более 18 миллионов российских детей посещают кружки и секции. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова привело РИА «Новости».

    В стране 8 октября отмечают День работников дополнительного образования. В этой системе работают более 300 тысяч специалистов.

    «За каждым достижением юного инженера, исследователя, спортсмена, журналиста стоит педагог, который заметил талант и помог поверить в свои силы», – сказал Чернышенко.

    По словам вице-премьера, дополнительное образование помогает школьникам найти то дело, которое станет будущей профессией.

    Ранее стало известно, что российские старшеклассники получат возможность изучать предметы на базовом уровне или выбрать обучение с углубленными дисциплинами.

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