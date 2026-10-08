Чернышенко рассказал, сколько детей в России посещают кружки и секции

Чернышенко: более 18 миллионов российских детей посещают кружки и секции

Более 18 миллионов российских детей посещают кружки и секции. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова привело РИА «Новости» .

В стране 8 октября отмечают День работников дополнительного образования. В этой системе работают более 300 тысяч специалистов.

«За каждым достижением юного инженера, исследователя, спортсмена, журналиста стоит педагог, который заметил талант и помог поверить в свои силы», – сказал Чернышенко.

По словам вице-премьера, дополнительное образование помогает школьникам найти то дело, которое станет будущей профессией.

Ранее стало известно, что российские старшеклассники получат возможность изучать предметы на базовом уровне или выбрать обучение с углубленными дисциплинами.