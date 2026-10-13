Родителям объяснили, как выбрать настольную игру для ребенка

Возрастная маркировка — лишь ориентир при выборе настольной игры. Важно учитывать опыт ребенка, его интересы и готовность осваивать правила, сообщает RT .

Руководитель продуктовых маркетологов настольного направления Hobby World Семен Пыхтеев рассказал, что самым маленьким подходят короткие партии, небольшое число компонентов и понятная связь между действием и результатом. Примерно с трех лет дети могут осваивать первые правила.

Соревнование необязательно: в кооперативных играх участники вместе идут к общей цели. Этот формат подойдет ребенку, которому трудно переживать проигрыш. Есть и игры для самостоятельного выполнения заданий.

С возрастом детям становятся доступны планирование, выбор стратегии и учет действий других игроков. Подростки нередко больше ценят общение, ассоциации и возможность объяснять свою позицию. Избыток одновременных решений может утомить ребенка раньше, чем игра принесет удовольствие.

Детский и семейный психолог Светлана Глагола пояснила, что настольные игры развивают внимание, память, логику, речь и общение. Дети учатся договариваться, отстаивать позицию и менять тактику.

Если правила слишком сложны, не стоит заставлять ребенка играть. Лучше объяснять их поэтапно и показывать действия на практике.

«Игры существуют прежде всего ради удовольствия, а не для подтверждения определенного уровня развития», — заключил Пыхтеев.