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    Профессор Абанкина объяснила, когда помощь с уроками вредит детям

    «Авторадио»: 57% родителей школьников помогают детям выполнять домашние задания

    Помощь родителей с домашними заданиями полезна, пока она поддерживает ребенка, а не заменяет его собственную работу. Чрезмерный контроль может снизить самостоятельность школьника, рассказала профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, сообщает Авторадио.

    Исследование показало, что 57% родителей школьников в российских городах-миллионниках хотя бы иногда помогают детям с учебой. Почти треть взрослых ищет дополнительные объяснения в интернете, а каждый пятый признается, что ему сложно доступно объяснить даже знакомую тему.

    Абанкина отметила, что участие родителей в учебе укрепляет взаимопонимание в семье. Однако главным ориентиром должно оставаться развитие самостоятельности ребенка.

    «Когда это переходит в чрезмерный контроль за успеваемостью, когда это превращается в некоторое давление на ребенка, это как раз способствует больше атрофированию самостоятельности», — сказала Абанкина.

    По ее словам, постоянный контроль может приучить школьника перекладывать ответственность на других и избегать давления. Родителям стоит помогать ребенку разобраться с материалом, но не выполнять задания вместо него.

    Также две трети опрошенных родителей сообщили, что их дети занимаются с репетиторами. Некоторые школьники посещают дополнительные занятия весь год, другие — перед контрольными и экзаменами. Каждый пятый родитель отметил, что после занятий дети увереннее отвечают на уроках.

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