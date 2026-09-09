Директор гимназии Рябина: молодые учителя возвращаются работать в свои школы

Молодые педагоги приходят в школы, а некоторые после вуза возвращаются работать туда, где сами учились. Об этом 360.ru рассказала директор Астраханской лингвистической гимназии Ангелина Рябина.

Так она прокомментировала данные «Известий», согласно которым около 45% российских учителей старше 50 лет, а младше 30 лет — около 15%.

«Не соглашусь с категоричным тезисом „в класс идут одни старики“. Молодые специалисты в школу приходят. Более того, к нам возвращаются наши выпускники», — заявила Рябина.

По ее словам, педагоги старше 50 лет составляют лишь 25% коллектива гимназии. При этом среди молодых учителей есть ее бывшие выпускники.

Еще один показатель — выбор нынешних школьников: в этом году 20% выпускников гимназии поступили в педагогические вузы.

Рябина подчеркнула, что сегодня у молодых учителей больше возможностей для развития благодаря системе наставничества, образовательным программам и современным технологиям.

По ее мнению, противопоставлять поколения педагогов неправильно: опыт старших и энергия молодых должны дополнять друг друга.