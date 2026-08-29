Турецкие ученые обнаружили новые признаки Ноева ковчега у Арарата

Работающая в турецкой провинции Догубаязит у горы Арарат группа ученых обнаружила новые возможные следы Ноева ковчега. Доставленный из США военный георадар показал под землей аномальные полости с ровными границами, которые могут оказаться внутренними помещениями древнего судна. Об этом руководитель проекта, профессор археологии Сивасского университета Дженкер Атила рассказал изданию Milliyet .

Он пояснил, что до самих анормальных полостей специалисты пока не добрались, но смогли взять образцы грунта. Исследование показало, что содержание углерода на 40% больше, чем снаружи. Профессор пояснил, что такая разница может указывать на органические вещества или остатки древесины.

«Это заставило нас задаться вопросом: не находился ли здесь корабль и не могут ли это быть его внутренние помещения?» — заявил ученый.

Специалисты намерены собрать около тысячи образцов почвы и продолжить исследования. Окончательные результаты ожидаются через два-три месяца.

«Нынешние данные с каждым днем повышают вероятность того, что это место связано с Ноевым ковчегом», — заключил Атила.

Районы горы Арарат регулярно привлекают археологов со всего мира для поиска фрагментов Ноева Ковчега. В апреле прошлого года группа ученых из Турции, Великобритании и США объявила о найденных окаменелых моллюсках. Они заявили, что углеродный анализ датировал находку периодом медного века.