Турецкие ученые обнаружили новые признаки Ноева ковчега у Арарата
Milliyet: ученые обнаружили новые признаки Ноева ковчега у Арарата
Работающая в турецкой провинции Догубаязит у горы Арарат группа ученых обнаружила новые возможные следы Ноева ковчега. Доставленный из США военный георадар показал под землей аномальные полости с ровными границами, которые могут оказаться внутренними помещениями древнего судна. Об этом руководитель проекта, профессор археологии Сивасского университета Дженкер Атила рассказал изданию Milliyet.
Он пояснил, что до самих анормальных полостей специалисты пока не добрались, но смогли взять образцы грунта. Исследование показало, что содержание углерода на 40% больше, чем снаружи. Профессор пояснил, что такая разница может указывать на органические вещества или остатки древесины.
«Это заставило нас задаться вопросом: не находился ли здесь корабль и не могут ли это быть его внутренние помещения?» — заявил ученый.
Специалисты намерены собрать около тысячи образцов почвы и продолжить исследования. Окончательные результаты ожидаются через два-три месяца.
«Нынешние данные с каждым днем повышают вероятность того, что это место связано с Ноевым ковчегом», — заключил Атила.
Районы горы Арарат регулярно привлекают археологов со всего мира для поиска фрагментов Ноева Ковчега. В апреле прошлого года группа ученых из Турции, Великобритании и США объявила о найденных окаменелых моллюсках. Они заявили, что углеродный анализ датировал находку периодом медного века.