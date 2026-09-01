Сегодня 07:02 Ноев ковчег прятался в скалах Турции? Новый эпизод поисков ветхозаветного артефакта Писатель Володихин: Едва ли деревянный корабль мог сохраниться до наших времен Фото: Ноев ковчег, мозаика в монастыре Киккос, Кипр. Maria Breuer / www.globallookpress.com Интересное

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Турецкие археологи нашли странные пустоты в скалах Дурупынар: они похожи на каюты и трюмы большого корабля. Местность уже давно под подозрением, как возможная стоянка Ноевого ковчега, так что сенсация разлетелась по всему миру. Правда, находили судно и ранее. Вот только доказать, что это найдено именно ветхозаветный артефакт, не удалось. Кто его искал и почему не нашел, выяснял 360.ru.

Ученые снова нашли Ноев ковчег Международная группа исследователей под руководством турецкого профессора археологии Дженкера Атилы исследовала в провинции Агры скалы Дурупынар. Они знамениты тем, что издалека и сверху напоминают людям с развитой фантазией силуэт гигантского окаменевшего корабля. В процессе нынешних изысканий археологи наткнулись на множество аномальных подземных пустот. Некоторые полости имели ровные края и пересекались под прямыми углами, формируя многоуровневые угловые структуры, похожие на планировку внутренних помещений, коридоров и палуб крупного судна.

Фото: Скальные образования Дурупынар. Zorka Sojka / Википедия

Тут же пошли слухи, что найден тот самый Ноев ковчег. Правда, длина скального образования около 164 метров, а размеры библейского судна — 300 локтей, то есть около 135–150 метров максимум. Зато легендарная гора Арарат стоит всего в 30 километрах с севера. К тому же неподалеку от места исследований ранее были найдены так называемые Камни Арзапа. Высотой они до трех метров и весом в среднем до четырех тонн, наверху выдолблены сквозные расширяющиеся отверстия. Некоторые энтузиасты уверены, что это древние штормовые якоря — похожие находили в Ниле и других местах Средиземноморья.

Фото: Давид Фасольд рядом с «якорями ковчега», Турция. Robert C. Michelson / Википедия

Якоря ковчега Камни Арзапа нашли американцы Рональд Уайетт и Дэвид Фасольд. Первый служил медбратом — помощником анестезиолога, второй был офицером торгового флота США, а позже специализировался на подъеме ценностей со дна морей. Оба вдоволь паразитировали на библейской тематике. Уайетт на полном серьезе утверждал, будто нашел Содом и Гоморру, место пересечения израильтянами Красного моря после исхода из Египта и истинное месторасположение горы Синай, откопал Ковчег Завета и нашел человеческую кровь с двадцатью четырьмя хромосомами: 23 хромосомы от Марии и одна хромосома от Бога. В 1977 году Уайетт, увидев в очертаниях скал Дурупынар силуэт корабля, возвестил, что нашел Ноев ковчег. Позднее обнаружились и «якорные камни». Всю историю порушили злые геологи, которые доказали, что находки американцев состоят из местной породы и, следовательно, не могли быть привезены из Месопотамии, территории нынешнего Ирака, откуда отчалил праведник.

Фото: Ноев ковчег на гравюре Гюстава Доре, 1866 год / Публичное достояние

Ковчег не мог сохраниться Доктор исторических наук, писатель Дмитрий Володихин признался 360.ru, что верит в существование Ноева ковчега, потому что о нем рассказал письменный источник — Ветхий завет. Однако там нет ни единого слова, что деревянный корабль мог окаменеть.

Не думаю, что деревянный корабль мог сохраниться до наших времен. Ну и для тех, кто более-менее разбирается в вопросе, в Ветхом завете четко указаны размеры нового ковчега и материалы, из которых он был сделан. Не так сложно наложить эти параметры на размеры турецкого горного хребта. Легче доказать, что это корабль пришельцев, чем Ноев ковчег. Дмитрий Володихин

Настоящие ученые занимались поисками Ноева ковчега, но безуспешно. По словам писателя, рай, когда он был на земле, достаточно четко локализован, как и место, куда попал ковчег в конце своего пути. Все эти местности исследовались многократно.

Фото: Диорама с Ноевым ковчегом и людьми, молящими о спасении от потопа, Музей сотворения мира, США. Jim West / www.globallookpress.com

Поиски Ноева ковчега Изначально поиски ковчега считались святотатством, хотя это не мешало отдельным смельчакам пытаться найти артефакт. Например святой Иаков якобы трижды пытался подняться на Арарат, но каждый раз засыпал по дороге и просыпался у подножия. В итоге ангел принес ему фрагмент священного дерева, который сейчас хранится в Эчмиадзинском монастыре. Активные розыски начались во второй половине XIX века. Например некий Джон Джозеф, называвший себя принцем Нури и архиепископом Вавилона, клялся, будто нашел останки ковчега на Арарате. В 1893-м он безуспешно пытался организовать экспедицию, чтобы разобрать ветхозаветное судно и доставить его на всемирную выставку в Чикаго.

Фото: Сошествие Ноя с Арарата. Иван Айвазовский, 1889 год / Публичное достояние

Самой известной историей была сага о русском военном летчике Владимире Росковитском. Якобы они с товарищем при облете вокруг горы Арарат увидели огромное судно, лежащее на берегу озера, расположенного на высоте более четырех километров. Сообщили царю-батюшке, тот направил две специальных роты солдат для восхождения на гору. Эти 150 человек за месяц одолели вершину, нашли ковчег, побывали внутри, все измеряли, наделали множество фотографий и отправили отчет во дворец. Однако через несколько дней власть захватили большевики, каковые уничтожили все документы — ясное дело, варвары-атеисты не могли позволить, чтобы библейская история подтвердилась.

Фото: Ной выпускает из ковчега голубку. Heritage-Images / www.globallookpress.com

Росковитский бежал в США, где и рассказал свою историю некоему геологу. А уже от него все узнали в журнале New Eden, где и опубликовали сенсацию в 1940 году. Как говорил булгаковский персонаж, «интереснее всего в этом вранье то, что оно — вранье от первого до последнего слова». Последними на находку претендовала в 2010 году группа евангельских христианских исследователей из Турции и Китая. Они заявили, что нашли остатки Ноева ковчега под снегом и вулканическими обломками на горе Арарат, на высоте 4000 метров над уровнем моря, недалеко от пика. Даже предъявили кусок древесины. Радиоуглеродный анализ показал, что предполагаемому ковчегу около 4800 лет, но эти данные ученые сильно оспаривают — при подобных изысканиях часто происходят ошибки. К тому же нет никаких доказательств, что древесина была частью именно легендарного судна Ноя, а не, допустим, древнего храма.

Фото: Фотография Араратской аномалии (выделена красным.), сдаланная спутником США KH-9 Hexagon 1973 году / Публичное достояние