Клад серебряных монет XV века нашли в Коломенском кремле

В Коломенском кремле археологи нашли клад серебряных монет начала XV века — более двух тысяч экземпляров в глиняном кувшине. После завершения исследований находку передадут в Коломенско-Зарайский музей-заповедник.

Сосуд обнаружили специалисты Института археологии РАН во время исследований на территории кремля. Среди монет есть редкие экземпляры коломенской чеканки с изображением летящей птицы.

«Археологи оценили клад в сумму более чем полмиллиарда современных рублей. В нем — монеты, которые есть всего в нескольких музеях. Для нас важно, что все эти монеты, которых более 2000 штук, не уедут в Эрмитаж или исторический музей в Москве, а останутся в Коломне», — отметил депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

На презентации находки присутствовали министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, заместители директора Института археологии РАН Ася Энговатова и Петр Гайдуков, а также другие специалисты и почетные гости.

Археологические исследования на территории кремля продолжатся. Сейчас идут работы по подготовке к реставрации. Масштабный этап восстановления планируют начать в сентябре, а в октябре специалисты приступят к работам на Пятницких воротах. Завершить реставрацию и открыть их для посетителей рассчитывают к концу 2027 года.