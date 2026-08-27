Крупнейший клад русских монет XV века нашли в Коломне

Во время охранных раскопок в древней части Коломны подмосковная экспедиция Института археологии РАН извлекла из земли глиняный кувшин, внутри которого находилось свыше 2600 серебряных монет местной чеканки. Находка относится ко второму и третьему десятилетиям XV века.

Для науки этот клад служит важнейшим материалом по изучению денежного оборота Московского княжества первой четверти XV столетия.

Ведущие специалисты-нумизматы — доктор исторических наук Петр Гайдуков (Институт археологии РАН) и старший научный сотрудник Государственного исторического музея Василий Зайцев — признали коломенскую находку крупнейшим известным собранием монет того периода.

По оценке Министерства культуры и туризма Московской области, речь идет о беспрецедентном свидетельстве для реконструкции финансовой системы Коломенского удела.

Коломенский клад — находка, ставшая возможной благодаря именно такому процессу, когда в ходе создания нового усилия архитекторов подарили настоящее открытие. Это и есть живая история: города развиваются, одновременно приоткрывая тайны прошлого, позволяя узнавать и изучать жизнь наших предков.

Клад состоит, в частности, из денежных знаков великих князей Василия I Дмитриевича (1389–1425), сына Дмитрия Донского, и его преемника Василия II Темного (1425–1462).

Сосуд пролежал в нетронутом виде шесть столетий. Обладателем такого состояния мог быть высокопоставленный военный, чиновник или купец. Ученые связывают сокрытие ценностей с эпидемией чумы, охватившей русские земли в 1425–1427 годах.

«После завершения исследований клад, мы надеемся, займет место в музейной экспозиции города, в котором был найден», — сказала руководитель Подмосковной экспедиции Института археологии РАН, кандидат исторических наук Ася Энговатова.

По окончании всех лабораторных процедур коллекция поступит в Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник и станет центральным элементом постоянной городской выставки.