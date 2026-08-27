Africanews: археологи обнаружили следы жизни в Помпеях после извержения Везувия

Археологические находки в южной части Помпей показали, что после извержения Везувия в 79 году нашей эры люди продолжали жить на этой территории. Ранее считалось, что город был забыт до раскопок в XVIII веке, пишет gazeta.spb.ru со ссылкой на Africanews .

В Помпеях продолжаются активные археологические исследования, в ходе которых были обнаружены артефакты XV и XVI веков. Среди находок выделяются предметы керамики и другие свидетельства эпохи Возрождения, что доказывает непрерывность жизни на этой территории даже после извержения Везувия.

Директор Археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель отметил, что тема выживания людей после катастрофы становится предметом пристального научного изучения. Археологам удалось обнаружить следы людей, которые вернулись на эту территорию спустя время после трагедии. Само название места «Чивита» свидетельствует о том, что местная община продолжала жить здесь и хранить память о городе.

Исследовательские работы в Помпеях имеют долгую историю: они начались еще в 1748 году по инициативе правящей династии Бурбонов. Современные находки позволяют ученым переосмыслить историю города не только как место гибели, но и как пространство, где жизнь продолжалась вопреки природной катастрофе