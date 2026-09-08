Археологи просканировали предполагаемые фрагменты Ноева ковчега

Исследование найденного в 1959 году объекта в Турции подтвердило версию о лодке. Выступающий из грунта объект мог быть Ноевым ковчегом, сообщил «Известиям» археолог Эндрю Джонс.

Турецкий картограф Ильхан Дурупинар нашел в месте, которое совпадает с библейским описанием, остатки предполагаемого Ноева ковчега. Современные ученые провели GPS-картографирование, сухое бурение и взяли пробы. Джонс сообщил, что георадарное сканирование показало наличие коридоров, отсеков и прямых углов.

«Мы видим объект из грунта, имеющий форму лодки, происхождение которого пока не имеет объяснения. Мы полагаем, что это разрушившиеся и погребенные под слоем земли остатки Ноева ковчега», — сказал он.

Ранее любитель истории Марат Аслаханов утверждал, что нашел остатки Ноева ковчега на границе Чечни и Дагестана. Он четыре года занимался раскопками.