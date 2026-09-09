Археологи нашли нетронутые кварталы пещерного города Бакла в Крыму

Севастопольские археологи совершили прорыв, открыв окно в прошлое самого северного пещерного города Крыма. Первая в истории раскопок экспедиция на плато Бакла сразу принесла сенсацию — под землей оказались скрыты целые нетронутые средневековые кварталы, сообщил сайт Zvezdanews .

Ученые уже приступили к расчистке главной улицы, которая по меркам того времени считалась центральной (шириной с телегу). Сейчас специалисты работают у крепостной стены, пытаясь найти главный вход.

«Мы нашли почти стену... ориентировочно где-то в метрах 15-20 от нас левее будут главные ворота западной части», — рассказал участник экспедиции.

Среди находок — ключ, замок, православный крест и посуда. Именно керамика поможет точно датировать слой.

Как отмечают исследователи, город привлекал предков природными пещерами-галереями для хранения вещей и защитой от набегов. До XIII века поселение носило византийское название, которое историкам только предстоит узнать благодаря найденным эпиграммам.