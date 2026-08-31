Замглавы Музеев Кремля назвал вероятную причину смерти Дмитрия Донского
Замглавы Музеев Кремля предположил, что Дмитрий Донской умер от инфаркта
Причиной смерти князя Дмитрия Донского мог стать инфаркт, заявил заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов. Об этом сообщил ТАСС.
По словам ученого, в летописях нет прямых указаний на то, от чего умер князь. Известно только, что это произошло не в бою, а из-за болезни. Состояние саркофага говорит о том, что Донской на момент смерти был крупным человеком.
«Скорее всего, у него была стенокардия, и его жизнь закончилась инфарктом, что не мудрено при тех испытаниях, которые князь претерпел», — отметил Баталов.
Он добавил, что на лобной кости заметны следы травмы от тупого предмета. Это подтверждает летописные сведения, согласно которым во время Куликовской битвы князь находился в гуще сражения, получал удары по голове и плечам.
Ранее антропологи и археологи начали реконструкцию внешности Дмитрия Донского с помощью снимков его останков. Также они применят методы палеохимии и палеоантропологии.