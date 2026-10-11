360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Раскрыт способ, в разы замедляющий старение у животных

    Академик Лукьянов: выключение конкретных генов в разы продлевает жизнь животных

    Фото: РИА «Новости»

    В биологических организмах заложен значительный потенциал обновления. Если у животных выключить работу определенных генов, то срок их жизни увеличится в разы, заявил на фестивале «Наука 0+» академик РАН Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, сообщил ТАСС.

    «Оказывается, что у простых животных удается, испортив работу определенного гена, — рецептора к инсулину или аналогов — существенно увеличить продолжительность жизни. В разы», — сказал академик.

    По его словам, известны многие животные и растения, которые практически не стареют. Он добавил, что за старением стоит «программа».

    Лукьянов отметил, что живущие сейчас виды прошли отбор, причем за сотни миллионов лет. Процесс обновления важен для каждого из них, чтобы организм оставался на Земле и приспосабливался к жизни.

    Ранее академик РАН Сергей Лукьянов заявил, что люди пока не преодолели 125-летний возрастной рубеж — ни тысячу лет назад, ни сегодня.

    Читайте также

    Академик РАН назвал предельный возраст человека

    Вес не меняется, а мышцы исчезают. Чем опасна саркопения после 40 лет

    Футуролог Медведев предсказал исчезновение менопаузы в будущем

    Ученые связали состав микробиоты с расчетным возрастом мозга

    Врач Умрюхин назвал возраст, когда проявляются признаки старения

    Профессор Москалев объяснил, почему таблетки от старости не будет

    Больше половины россиян признались, что займутся профилактикой старения с 30-40 лет

    Vyacheslav Nemyshev/URA.RU

    Терапевт Чернышова отметила, что преждевременное старение часто протекает незаметно

    Косметолог Волкова объяснила, почему на шее появляются кольца Венеры

    Ученые из Университета Енсе нашли связь потери самостоятельности с ростом риска смерти

    Врач Милюхина объяснила, как постоянное использование смартфона старит мозг

    Сомнолог Кудинов развеял миф о предотвращении старения через продолжительность сна