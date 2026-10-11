Раскрыт способ, в разы замедляющий старение у животных

В биологических организмах заложен значительный потенциал обновления. Если у животных выключить работу определенных генов, то срок их жизни увеличится в разы, заявил на фестивале «Наука 0+» академик РАН Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, сообщил ТАСС .

«Оказывается, что у простых животных удается, испортив работу определенного гена, — рецептора к инсулину или аналогов — существенно увеличить продолжительность жизни. В разы», — сказал академик.

По его словам, известны многие животные и растения, которые практически не стареют. Он добавил, что за старением стоит «программа».

Лукьянов отметил, что живущие сейчас виды прошли отбор, причем за сотни миллионов лет. Процесс обновления важен для каждого из них, чтобы организм оставался на Земле и приспосабливался к жизни.

Ранее академик РАН Сергей Лукьянов заявил, что люди пока не преодолели 125-летний возрастной рубеж — ни тысячу лет назад, ни сегодня.