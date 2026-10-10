Академик РАН назвал предельный возраст человека

Люди пока не смогли преодолеть возрастной рубеж в 122–125 лет. За последнюю тысячу лет предельная продолжительность жизни практически не изменилась, рассказал на фестивале «Наука 0+» академик РАН Сергей Лукьянов, его слова привел ТАСС .

«Выше 122–125 лет продвинуться не удавалось ни тысячу лет назад, ни сегодня. Предельный возраст тот же», — сказал ученый.

По словам Лукьянова, старение живых организмов связано с биологической программой, которая действует в течение определенного срока. У разных видов продолжительность ее работы отличается.

Эта программа, объяснил академик, в том числе ограничивает жизнь особи, чтобы она не продолжала расходовать ресурсы, необходимые следующим поколениям, а также до развития системных заболеваний.

Ранее стали известны регионы России с самой высокой продолжительностью жизни.