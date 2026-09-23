Врач Милюхина объяснила, как постоянное использование смартфона старит мозг

Привычка постоянно быть на связи и непрерывные уведомления в смартфоне провоцируют стресс и ускоряют старение мозга. Об этом радио «Комсомольская правда» сообщила кандидат медицинских наук Ирина Милюхина.

По словам специалиста, фоновый контроль сообщений держит нервную систему в постоянной готовности и не дает ей перейти в состояние глубокого покоя. Это ведет к избытку кортизола — гормона стресса, который разрушает синаптические связи в гиппокампе, отвечающем за память, и тормозит появление новых нейронов.

Для защиты когнитивного резерва эксперт рекомендовала делать перерывы в использовании телефона (не брать его за час до сна и полчаса после пробуждения), заниматься аэробными тренировками, осваивать сложные навыки в реальной жизни и выполнять дыхательные упражнения.