Футуролог Медведев предсказал исчезновение менопаузы в будущем

Футуролог Данила Медведев в беседе с Life заявил, что в далеком будущем менопауза, скорее всего, исчезнет. Он подчеркнул, что речь идет лишь об единичных случаях при сохранении менструального цикла, а не об установлении какой-либо универсальной возрастной границы для всех женщин.

Футуролог утверждает, что продление репродуктивного периода зависит от здоровья и понимания связи старения с гормонами. В будущем человек сможет «включать» фертильность только тогда, когда она понадобится, пишет ИА НСН.

Второй путь — работа с геномом для создания половых клеток, что теоретически позволит стать родителем и в 120 лет. Однако создание клеток и вынашивание плода — разные задачи, а клонирование человека пока не подтверждено. Для общества более значимыми станут развитие робототехники и киборгизации.