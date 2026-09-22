Сомнолог Кудинов развеял миф о предотвращении старения через продолжительность сна

Сомнолог Павел Кудинов заявил в беседе с « Радио 1 », что нет подтвержденности мифу о том, что сон менее шести или более восьми часов может предотвратить старение. Он подчеркнул индивидуальность потребности каждого человека в сне.

Кудинов подчеркнул, что продолжительность сна для каждого человека абсолютно индивидуальна. Несмотря на существование общепринятых среднестатистических норм, они всегда корректируются с учетом особенностей конкретного организма, пишет Ura.ru.

Эксперт призвал воздержаться от выводов о влиянии продолжительности сна на старение без детального анализа методологии конкретного исследования. По его словам, необходимо учитывать характеристики участников, включая состояние их здоровья и регион проживания.