Терапевт Чернышова отметила, что преждевременное старение часто протекает незаметно

У 10% жителей столицы, прошедших все этапы программы «Московский чекап», биологический возраст оказался выше паспортного на пять лет и более. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, по каким показателям выявляют такие изменения, передает «Вечерняя Москва» .

Чернышова пояснила: врачи сравнивают паспортный и биологический возраст, а затем изучают показатели здоровья, чтобы определить возможные причины расхождения.

Специалисты выделяют четыре направления проверки. Иммуновоспалительное помогает обнаружить скрытые воспалительные процессы. Метаболическое включает оценку уровня глюкозы, гликированного гемоглобина и инсулина: так можно выявить инсулинорезистентность.

Состояние сердца и сосудов врачи проверяют с помощью анализа холестерина, электрокардиограммы и других исследований. Для оценки мышц и костей используют биоимпедансометрию и измеряют силу сжатия кисти. По словам Чернышовой, потерю мышечной массы в пожилом возрасте трудно восполнить, поэтому поддерживать ее нужно заранее.

Терапевт отметила, что такие изменения часто не вызывают выраженных жалоб. Человек может замечать лишь усталость, плохой сон или небольшой лишний вес. Комплексное обследование помогает выявить проблемы на ранней стадии.