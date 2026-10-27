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    Биотехнолог объяснил, зачем клонировать служебных собак

    Биотехнолог Дейкин: роботы нескоро смогут заменить служебных собак

    Фото: Медиасток.рф

    В США планируют клонировать служебных собак и редактировать их гены, чтобы получать более совершенных и работоспособных особей. Клонирование служебных животных представляет особый интерес из-за их высокого интеллекта и уникальных характеристик, рассказал 360.ru председатель регионального отделения Общества биотехнологов России Алексей Дейкин.

    «Они обладают уникальным нюхом, способностью обнаруживать взрывчатые вещества, идентифицировать пропавших людей, разыскивать по запаху. Это важные свойства, которым мы еще не вполне смогли обучить приборы и автоматы. Роботы таких собак заменят нескоро», — рассудил ученый.

    Он указал, что в геноме породистых животных накапливаются несут не только хорошие, но и отрицательные гены, поэтому бесконечно скрещивать лучших особей невозможно. Генетическая модификация позволяет обойти селекцию и избавиться от плохих генов, не нарушая идеального генотипа.

    Подробнее об американском стартапе, развитии технологий клонирования и редактирования генов и о том, почему это так важно, — в материале 360.ru.

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