Клонированную корову из Подольска представили на проекте «Цвета науки»

Одной из главных фигур мероприятия стала клонированная корова по имени Цветочек, выведенная специалистами Федерального исследовательского центра животноводства имени Эрнста из Подольска. Это животное стало первым представителем нового вида окраса «клонированный пестрый» в России.

Цветочек, созданная с применением передовой технологии «генетических ножниц» CRISPR-Cas9, не только активно растет и развивается, но и уже принесла здоровое потомство — теленка по имени Декабристка.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что клонирование с применением современных технологий открывает новые возможности для ученых. Это позволяет получать животных с заданными характеристиками и создавать новые сорта растений. Такой научный прорыв открывает перспективы для сельского хозяйства и животноводства, способствуя созданию более совершенных и устойчивых сельскохозяйственных животных.