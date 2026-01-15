«Постньюс»: каждый год по всему миру клонируют около 100 животных

Ежегодно по всему миру создают не более 100 генетических копий животных. Об этом сообщил « Постньюс » со ссылкой на данные представителя компании-посредника, занимающейся созданием клонов.

По словам эксперта, заказчики чаще всего хотят воспроизвести собак и кошек. Однако бывают и исключения — заказы на клонирование спортивных лошадей или племенных верблюдов.

Стоимость процедуры не зависит от размера животного. В среднем цена клонирования составляет от 50 до 100 тысяч долларов (3,9-7,8 миллиона рублей). Важно понимать, что в лаборатории не создают «улучшенную копию» и не меняют генетические свойства животного, а только дублируют уже существующую особь.