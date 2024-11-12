Фото клонированной коровы из Подольска вошло в проект «Цвета науки»

Фотопроект с яркими снимками объектов исследования ученых создал Российский научный фонд. Сувенирная серия была посвящена 10-летнему юбилею РНФ.

Целью проекта было показать неожиданную палитру объектов, с которыми работают ученые, и привлечь внимание к исследованиям грантополучателей через визуальный образ.

В серию «Цвета науки» вошли передовые проекты из разных областей науки — химии, биологии, физики, медицины, археологии и других.

В проект было включено и фото клонированной коровы Цветочек из Подольска. Окраску животного назвали «Клонированный пегий». Цветочек стала первым клоном крупного рогатого скота в России и через несколько лет произвела на свет телочку Декабристку.

При клонировании животных применяется технология так называемых генетических ножниц. Ученые удаляют и перемещают фрагменты ДНК, чтобы выводить новые породы животных и сорта растений, получать гипоаллергенное молоко и ускорять рост особей.

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