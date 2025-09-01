В Аргентине вырастили жеребят, клонированных от чемпионской кобылы Поло Пуреза

Аргентинская компания Kheiron Biotech вырастила пятерых жеребят, клонированных от чемпионской кобылы Поло Пуреза, или Поло Чистота. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Аргентинская компания Kheiron Biotech, создавшая лошадей, утверждает, что редактирование генов может произвести революцию в коневодстве», — отметили журналисты.

Эти жеребята с медово-коричневой шерстью и белыми отметинами на мордах кажутся обычными. Они послушны, с удовольствием проводят дни на огороженном пастбище, наслаждаясь люцерной в сельской провинции Буэнос-Айрес.

«Но эти пять 10-месячных лошадей — первые в мире генетически отредактированные лошади: клонированные копии призовой лошади по кличке Поло Пуреза, или Поло Чистота, с одной последовательностью ДНК, вставленной с помощью технологии CRISPR с целью получения взрывной скорости», — указано в материале.

Компания, занимающаяся клонированием лошадей, применила CRISPR для подавления активности гена миостатина, который сдерживает рост мышц. Цель эксперимента — увеличить количество мышечных волокон, что должно повысить мощность движений и превратить лошадей в спринтеров.

Накануне, 31 августа, православные христиане отметили Фролов день — праздник в честь святых мучеников Флора и Лавра, которых в народе считали покровителями лошадей. Как сообщили «Известия», на Руси в этот день животных кормили отборным зерном, приводили на освящение в церковь, а работы с их участием запрещались.