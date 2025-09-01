В Аргентине вырастили жеребят, клонированных от чемпионской кобылы Поло Пуреза
Аргентинская компания Kheiron Biotech вырастила пятерых жеребят, клонированных от чемпионской кобылы Поло Пуреза, или Поло Чистота. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Аргентинская компания Kheiron Biotech, создавшая лошадей, утверждает, что редактирование генов может произвести революцию в коневодстве», — отметили журналисты.
Эти жеребята с медово-коричневой шерстью и белыми отметинами на мордах кажутся обычными. Они послушны, с удовольствием проводят дни на огороженном пастбище, наслаждаясь люцерной в сельской провинции Буэнос-Айрес.
«Но эти пять 10-месячных лошадей — первые в мире генетически отредактированные лошади: клонированные копии призовой лошади по кличке Поло Пуреза, или Поло Чистота, с одной последовательностью ДНК, вставленной с помощью технологии CRISPR с целью получения взрывной скорости», — указано в материале.
Компания, занимающаяся клонированием лошадей, применила CRISPR для подавления активности гена миостатина, который сдерживает рост мышц. Цель эксперимента — увеличить количество мышечных волокон, что должно повысить мощность движений и превратить лошадей в спринтеров.
Накануне, 31 августа, православные христиане отметили Фролов день — праздник в честь святых мучеников Флора и Лавра, которых в народе считали покровителями лошадей. Как сообщили «Известия», на Руси в этот день животных кормили отборным зерном, приводили на освящение в церковь, а работы с их участием запрещались.