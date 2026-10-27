Сегодня 05:00 Американцы создадут суперпсов путем клонирования. Что это значит для мира? Биотехнолог Дейкин: клонирование служебных собак и изменение их генов оправданны Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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В США появятся клонированные и генетически модифицированные служебные собаки. Их планируют использовать в армии и полиции. Что это за проект и почему он важен не только для американцев — в материале 360.ru.

Суть проекта

Около 80% служебных собак для полиции, армии и экстренных служб Соединенные Штаты получают из Европы. Американский стартап Warhound призван снизить зависимость от зарубежных поставщиков. Соучредитель военно-промышленного компании Anduril Палмер Лаки и руководитель биотехнологического стартапа Colossal Biosciences Бен Ламм создали проект по клонированию и генетическому редактированию служебных собак.

Фото: Медиасток.рф

Разработчики планируют собрать генетический материал лучших служебных собак и использовать биобанк для клонирования. Предполагается, что «мутанты» будут выносливее, быстрее и здоровее. Следующим шагом может стать редактирование генов для увеличения продолжительности жизни и работоспособности собак. Собак оснастят бронежилетами, защитой для ушей и глаз и цифровыми сенсорами для сбора данных. Проект привлек уже 200 миллионов долларов. В общей сложности объем инвестиций может достичь 1,2 миллиарда долларов. Вероятно, к финансированию подключатся структуры, связанные с ЦРУ.

Как развивается технология клонирования в России и мире

В механизме клонирования давно нет ничего нового: клон овцы — овечку Долли — в Британии создали еще в 1996 году. О том прорыве в науке узнал весь мир. В последние годы новости о развитии технологии поступают нечасто, но развитие все же есть. Ее применяли к различным видам сельскохозяйственных и домашних животных, отметил в беседе с 360.ru председатель регионального отделения Общества биотехнологов России Алексей Дейкин.

Видео: 360.ru

Он напомнил, что собак уже клонировали с коммерческими целями, стоимость таких проектов в Корее или Китае составила в районе пяти миллионов рублей. Существуют даже услуги по клонированию домашних животных. Правда, пользуются ими немногие — видимо, из-за ожидаемо заоблачной цены и этических соображений. В России клонирование тоже не в новинку. Недавно дальневосточные ученые продемонстрировали девятилетнюю клонированную собаку Кэрэчээнэ редкой якутской охотничьей породы, представители которой практически вымерли от эпидемии еще в середине ХХ века. Собака уже четырежды приносила щенят.

Зачем клонировать служебных собак

Служебные собаки обладают высоким интеллектом, а главное, уникальными характеристиками: острым нюхом, способностью обнаруживать взрывчатые вещества, проводить поиск по запаху, идентифицировать пропавших людей. Приборы и автоматы этому пока не обучили, так что роботы нескоро смогут заменить таких животных, подчеркнул Дейкин.

Фото: Медиасток.рф

Характеристики передаются по наследству. Породистые животные наследуют склонность к обучению, в том числе навыки по распознаванию запахов. Воспроизводство таких животных методом клонирования кажется разумным и оправданным, указал собеседник 360.ru.

Почему важно развивать технологию

Если процесс масштабировать, распространить на десятки, сотни, а то и тысячи животных, стоимость работ резко упадет. Тогда можно будет говорить об экономической целесообразности.

Пока цена на клонирование достаточно высока. Пять миллионов на собачку означает, что должно родиться 10, 20, 50 собачек, и только одна из них отправится к клиенту. Со временем эти проблемы могут быть решены. Алексей Дейкин кандидат биологических наук, председатель регионального отделения Общества биотехнологов России

Технология клонирования имеет недостатки. Развитие многих клонов останавливается еще на эмбриональной стадии, многие рождаются не совсем здоровыми. Правда, ученые вовремя это отслеживают, и из нескольких десятков «потомков» всегда можно выбрать здоровое животное. Но опять же при постоянном развитии технологию можно будет усовершенствовать.

В чем плюсы генной модификации

Генная модификация, которую предполагает стартап США, помогает обойти селекцию. Породистые животные несут в себе не только комбинацию хороших генов — в геноме накапливаются и отрицательные, которые могут проявляться. По сути, это тормозит науку. «Мы не можем бесконечно скрещивать самых лучших животных, потому что в результате будут накапливаться отрицательные мутации, которые они несут с собой в поколениях. Генетическая модификация поможет решить этот вопрос. И в обход селекции, когда уже созданы лучшие гены в каком-то одном животном, мы сможем удалить плохие гены, не нарушая идеального генотипа», — пояснил Дейкин.

Фото: Медиасток.рф

Можно добиться более активного размножения определенной породы, если удалить гены, приводящие к развитию заболеваний. А при необходимости воспроизводство животных можно будет принудительно остановить — сделать так, чтобы, например, рождались только стерильные животные. Ну, а в перспективе достижения науки можно будет использовать и на людях. «Любая биотехнологическая работа — попытка заглянуть в будущее и нащупать способы воздействия на геном человека», — резюмировал ученый. Возможно, когда-нибудь биотехнологам удастся помочь человечеству избавиться от неизлечимых болезней.