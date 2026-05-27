«Недопустимо и нелепо». Иеромонах Феодорит раскритиковал идею о клонировании человека

Каждый третий россиянин мечтает о вечной жизни в новом теле. Опрос ВЦИОМ показал, что около 30% граждан готовы пересадить свой мозг в молодого клона ради обретения бессмертия. Иеромонах Феодорит в беседе с 360.ru отметил, что делать из клона полноценный дубликат человека недопустимо.

Священнослужитель указал, что прибегать к таким мерам достаточно бессмысленно.

«Даже овечка Долли прожила какое-то ограниченное количество времени. Если мы говорим о пересадке мозга в клон, то получается, что этот объект сам по себе неполноценен. Так же, как сейчас используются искусственные органы. Однако делать из клона полноценный дубликат человека уже недопустимо и нелепо. Зачем нам нужна вторая такая же личность?» — объяснил свою точку зрения иеромонах.

Клонирование человека официально запрещено в большинстве стран мира. В России действует Федеральный закон «О временном запрете на клонирование человека». Опрос ВЦИОМ при этом показал, что примерно треть россиян не против пересадки мозга человека в здоровое молодое тело-клон.

Против такой процедуры высказалось 42% респондентов. За полную отмену ограничений от создания клонов выступили лишь 15% опрошенных.

