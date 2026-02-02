Школьницу из Пущина наградили за клонирование сельскохозяйственных растений

Сейчас Таисия проводит эксперименты с картофелем сорта «Жуковский», который ценится за высокую урожайность и хорошую лежкость клубней. Она рассказала, что всего лишь из одной почки картофеля за один цикл можно получить до пяти новых идентичных растений. Для этого используют меристему — образовательную ткань, клетки которой обладают способностью интенсивно делиться.

Чтобы избавить сортовой картофель от вирусов и прочей заразы, растение подвергают микроклонированию. Из зоны роста отделяют участок в пару сотен микрон и помещают в специальную питательную среду. Если все сделано правильно, клетки продолжают делиться, и вырастает настоящее маленькое растение с миниатюрными клубнями, которое через два года будет готово дать первый настоящий урожай.

Способ микроклонирования перспективен не только для ценных сельскохозяйственных растений, но и для сохранения исчезающих видов. В лаборатории «БиоТех Пущино» подростки под руководством педагога дополнительного образования, кандидата наук Елены Видягиной, осваивают методику микроклонирования редких краснокнижных орхидей.