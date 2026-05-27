Билет в вечность или запчасти для богатых? Россияне не против клонов: есть ли такая технология сейчас Иеромонах Феодорит: делать из клона полноценный дубликат человека недопустимо

Платон определил человека как «двуногое существо, лишенное перьев», за что и был высмеян Диогеном, принесшим в Академию ощипанную птицу. Сегодня тот же самый вопрос, что же такое человек, звучит не из уст античных философов, а в кабинетах ученых. Технологический прогресс подвел нас к черте, за которой определение личности перестает быть биологической константой: 30% россиян готовы ради продления жизни пересадить собственный мозг в тело-клон. Реальна ли сейчас такая возможность, что говорит об этом мораль и закон — в материале 360.ru.

Россияне не против клонирования? В мае 2026 года ВЦИОМ обнародовал результаты репрезентативного опроса, посвященного отношению россиян к технологиям клонирования. Данные исследования зафиксировали глубокую поляризацию мнений в обществе. Большинство респондентов (42%) высказалось за введение полного запрета, вплоть до уголовной ответственности. Основные мотивы противников технологии лежат в этической и религиозной плоскостях: опрошенные указывали, что клонирование нарушает естественный ход вещей, противоречит божественному замыслу и несет непредсказуемые угрозы для будущего цивилизации. Значительная часть граждан продемонстрировала более прагматичный подход. 30% участников опроса заняли промежуточную позицию: они полагают, что создание копий человека не следует полностью запрещать, но необходимо подвергнуть жесткому регулированию. Сторонники такой позиции усматривают в биотехнологиях потенциал для научного прогресса и лечения тяжелых заболеваний. Особый интерес вызвали ответы респондентов на конкретные прикладные сценарии. Идею омоложения путем трансплантации собственного мозга в искусственно выращенное молодое тело-клон сочли приемлемой 30% россиян. Когда речь заходит о терапевтическом клонировании, создании копий клеток и тканей для выращивания донорских органов, уровень поддержки возрастает до 80%. Более того, 51% опрошенных прямо заявили, что согласились бы прибегнуть к технологиям генетического копирования на практике, если бы это требовалось для спасения их собственной жизни или здоровья членов их семей.

Что такое клонирование и можно ли клонировать человека С научной точки зрения клонирование представляет собой метод искусственного получения генетически идентичных организмов или клеток. Базовой технологией в этой области является метод переноса ядра соматической клетки (Somatic Cell Nuclear Transfer — SCNT). В ходе процедуры из неоплодотворенной яйцеклетки удаляется собственное ядро, содержащее половину генетического набора, а на его место имплантируется ядро соматической (неполовой) клетки донора. Реконструированный эмбрион несет в себе полный набор ДНК донора и при определенных условиях способен развиться в полноценный организм. Именно этим способом в 1996 году клонировали овечку Долли. Долгое время клонирование приматов оставалось неразрешимой задачей из-за сложных молекулярных механизмов деления клеток. Однако в конце 2017 года исследователи из Института нейронаук Китайской академии наук в Шанхае под руководством Цян Суня совершили прорыв, успешно клонировав двух яванских макак. В 2022 году ученым из Поднебесной удалось клонировать волка. Это доказало, что принципиальных биологических препятствий для клонирования высших приматов, включая человека, больше не существует.

Пока эффективность метода SCNT остается крайне низкой. В первых экспериментах с макаками выживаемость эмбрионов составляла менее 2% от общего числа попыток. Основной причиной неудач являлись патологии развития плаценты. Для решения этой проблемы китайские ученые разработали метод замены дефектных клеток плаценты клонированного зародыша на здоровые клетки обычного эмбриона, полученного с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Благодаря модификации на свет появилась здоровая клонированная макака-резус по имени Ретро, она прожила два года. Технически, то же самое можно повторить и с человеческим биоматериалом. Кто запрещает клонировать людей Международное сообщество взялось за правовые рамки сразу после появления Долли. Пока основным международным соглашением в этой области является Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением достижений биологии и медицины (Конвенция Овьедо). Документ провозглашает приоритет интересов человека над интересами науки и общества. Специально для запрета репродуктивного клонирования 12 января 1998 года в Париже подписали Дополнительный протокол к Конвенции Овьедо. Статья 1 этого документа категорически запрещает любое вмешательство, направленное на создание человека, генетически идентичного другому человеку, живому или умершему.

Во Франции репродуктивное клонирование классифицируется как «преступление против человеческого вида» и наказывается лишением свободы на срок до 30 лет и штрафом в размере 7,5 миллиона евро. Терапевтическое клонирование там также запрещено и влечет до семи лет тюрьмы и штраф в 100 тысяч евро. В Германии Закон о защите эмбрионов 1991 года предусматривает до пяти лет лишения свободы за искусственное создание эмбриона с идентичной генетической информацией. В Японии за репродуктивное клонирование грозит до 10 лет тюрьмы. В Китае уголовная ответственность за незаконную имплантацию клонированного эмбриона человеку или живому организму составляет до семи лет лишения свободы. В США на федеральном уровне действует временный запрет, нарушение которого может повлечь до 10 лет заключения и штраф в миллион долларов.

Закон о клонах в России Россия в Конвенции Овьедо участия не принимала. В 2002 году власти приняли Федеральный закон № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование человека». Закон изначально задумывался как переходная мера — на время накопления научных данных. Мораторий истек в 2007 году, его возобновили три года спустя с поправками. Важной особенностью российского права является то, что запрет распространяется исключительно на репродуктивное клонирование человека. Закон прямо указывает, что его действие не распространяется на клонирование клеток и организмов в иных целях. Это делает легальным терапевтическое клонирование, а также редактирование генома клеток в исследовательских и медицинских целях. На момент введения закона его авторы признавали, что биологические и социальные последствия клонирования изучены недостаточно, пояснил 360.ru юрист и основатель Консультационно-представительского Центра «Верус» Денис Хмелевской.

В законе прописаны основные понятия. Клонирование человека — это создание человека, генетически идентичного другому живому или умершему человеку путем переноса в лишенную ядра женскую половую клетку ядра клетки человека. Также введено понятие эмбриона. Ввоз на территорию России и вывоз клонированных эмбрионов человека запрещен. Лица, виновные в нарушении настоящего федерального закона, несут ответственность. Закон устанавливает только базовые понятия и запрет. Про пересадку мозга в нем ни слова. Денис Хмелевской

Последние поправки в закон вносились в 2010 году. Их авторы указали, что запрет будет действовать до того момента, пока не вступит в силу новый федеральный нормативный акт о порядке использования технологии клонирования человека. «В преамбуле действующего закона установлено, что уровень науки должен обеспечивать возможность контроля биологических и социальных последствий клонирования. Возможно, регулироваться сфера будет путем разрешительных механизмов, которые установят дополнительные критерии, соответствующие уровню научного прогресса», — добавил специалист. Православный священник, иеромонах Феодорит в разговоре с с 360.ru предположил, что технология клонирования человека на данный момент нежизнеспособна. «Даже овечка Долли прожила какое-то ограниченное количество времени. Если мы говорим о пересадке мозга в клон, то получается, что этот объект сам по себе неполноценен. Так же, как сейчас используются искусственные органы. Однако делать из клона полноценный дубликат человека уже недопустимо и нелепо. Зачем нам нужна вторая такая же личность?» — объяснил свою точку зрения священнослужитель. Технологии клонирования давно вышли из области фантастики, законы уже имеют некие допущения, а общество постепенно привыкает к мысли, что границы человеческого тела больше не являются окончательными. Остается вопрос, как каждый из нас относится к клонированию и готовы ли к этому мы сами как общество и как вид.