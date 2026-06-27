«Это огромный прорыв». Россиянам предложили услугу по клонированию домашних животных

Биотехнолог Дейкин: людям нужно быть готовым, что клонов будет все больше

Клонирование животных перестало быть мифом. Ученые смогли при помощи генной инженерии воспроизвести домашних питомцев, а также обезьян, что немаловажно в перспективе развития этого направления науки. В чем заключается сложность клонирования и какие юридические и этические аспекты стоит учитывать — в материале 360.ru.

«Обезьяны максимально близки человеку из тех животных, которые сейчас имеются в природе. И то, что это удалось, то, что удалось заставить развиваться эти эмбрионы после имплантации, — это огромный прорыв. На самом деле клонирование человека — это не то, чтобы большая новость. <…> Клоны среди нас», — заявил кандидат биологических наук, доцент, председатель регионального отделения общества биотехнологов России Алексей Дейкин в беседе с ведущей 360.ru Региной Понамаревой.

Он пояснил, что речь идет об однояйцовых близнецах, которых в мире насчитывается порядка 50 миллионов.

С медицинской точки зрения клонирование вполне возможно, и общество должно быть к этому готовым.

«Мы должны подготовиться к тому, что клонов станет все больше и больше, и действительно подготовить для этого юридическую базу. Не в смысле запрещения технологии, это невозможно, а в смысле ее естественного применения на благо общества», — резюмировал Дейкин.

Что касается клонирования органов человека, то тут существует множество как технологических, так и этических преград. Подробности — в видеоматериале 360.ru.