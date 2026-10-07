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    В Шатуре спасатели вытащили двух женщин из застрявшей в грязи машины

    Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

    В лесном массиве между поселком Северная Грива и урочищем Курилово в городском округе Шатура спасатели помогли двум женщинам, чей автомобиль застрял в грязи. Об этом сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

    Старший смены Руслан Кулаев рассказал, что вечером в 19:30 в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась 42-летняя женщина. Вместе с 62-летней матерью, страдающей сахарным диабетом, она днем отправилась за грибами. Набрав полные корзины, родственницы сбились с маршрута по лесным просекам, и их машина увязла в размытом после дождей грунте.

    «Специалисты незамедлительно выехали в предполагаемый район поиска. Работники противопожарно-спасательной службы связались с заблудившимися женщинами по телефону и определили их примерное местоположение. Спустя три часа поисков в темноте по размытому бездорожью спасатели нашли автомобилисток на лесной дороге, после чего с помощью буксировочного троса вытащили застрявшую машину на сухой участок и проводили до асфальтированной дороги. Искренне поблагодарив специалистов, женщины благополучно поехали домой», — пояснил Руслан Кулаев.

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