Мастер-класс по оказанию первой помощи провели для школьников в Воскресенске

Занятие для учащихся школы «Наши традиции» провели студенты Воскресенского колледжа, обучающиеся по специальности «Пожарная безопасность. Будущие спасатели познакомили школьников с ключевыми аспектами оказания первой медицинской помощи в экстренных ситуациях.

Мероприятие состоялось под руководством преподавателя Дмитрия Филатова совместно с советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Школьники изучили алгоритм действий при неотложных состояниях, способы остановки кровотечений, технику наложения шин Крамера, а также принцип работы пневматической шины. Особое внимание уделили особенностям проведения сердечно‑легочной реанимации при отсутствии признаков жизни и отработке приема Геймлиха.

Чтобы закрепить полученные знания, учащиеся отработали под руководством опытных наставников навыки на учебных манекенах и в смоделированных ситуациях.