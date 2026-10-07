Еще 3,7 тысячи случаев меланомы выявили на ранней стадии в Подмосковье

В Подмосковье проводят профилактические мероприятия для раннего выявления онкологических заболеваний, в том числе рака кожи. Жители региона могут пройти диагностику, проверить родинки во время специальных акций и посетить Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что меланома может развиваться быстро и агрессивно. При этом обнаружение заболевания на раннем этапе позволяет своевременно начать лечение и снизить риск тяжелых последствий.

С начала года меланому первой стадии диагностировали примерно у 3,7 тысячи пациентов. За такой же период прошлого года заболевание на этом этапе обнаружили у 2,5 тысячи человек.

Проверить родинки жители могут в Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере и его филиалах. Также обследование доступно во время Дней открытых дверей, которые проходят в центрах амбулаторной онкологической помощи.

Записаться на прием можно через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», региональный портал «Здоровье», по номеру горячей линии 122 или в приложении «Добродел».