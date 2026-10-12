Подмосковные пожарные локализовали возгорание на складе в поселке Запрудня
В поселке Запрудня рано утром в понедельник произошел пожар на складе с табачной продукцией и алкоголем. Сигнал о возгорании на улице Ленина поступил по номеру 112 в 2:46 от охранника соседнего предприятия, сообщили в РИАМО.
Огонь охватил третий этаж трехэтажного здания площадью 2592 квадратных метра. На месте работали 40 специалистов и 14 единиц техники.
К 9:00 пожар удалось локализовать.
Сейчас спасатели продолжают проливать конструкции. Согласно последней информации, в результате возгорания никто не пострадал.
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