Жители Подмосковья смогут пересчитать плату за газ через региональный портал госуслуг, не приезжая в офис ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронное заявление на услугу «Пересчет размера платы за газ», указать причину обращения и номер лицевого счета, а также приложить необходимые документы.

Результат поступит в личный кабинет. При положительном решении перерасчет выполнят в течение пяти рабочих дней.

В Мингосуправления отметили, что услугой уже воспользовались более девяти тысяч раз.