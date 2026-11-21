К мероприятию присоединились депутаты окружного Совета и волонтеры «Молодой Гвардии Единой России». Участники прошли испытание в условиях, максимально приближенных к реальным. Они зарегистрировались на входе в пункт проведения экзаменов, прослушали инструктаж, заполнили бланки и приступили к решению заданий. На выполнение работы им отвели один час.

«Процедура проходит в соответствии со стандартами сдачи экзамена. Проходят все родители пункт регистрации, далее проводят их в аудиторию организаторы, и уже организаторы зачитывают инструктаж, и уже наступает экзамен в соответствии с регламентом проведения. Все аудитории были заранее подготовлены, прошли проверку и готовы к проведению экзамена», — сказала начальник управления образованием Виктория Бунтина.

Ранее в школе № 27 городского округа Люберцы прошла акция «ОГЭ для родителей». Просветительская акция «ЕГЭ и ОГЭ для родителей» призвана познакомить участников с процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ, помочь семьям снизить тревожность и поддержать выпускников в период подготовки к экзаменам.

В лицее № 12 городского округа Люберцы 19 ноября прошла акция «ЕГЭ для родителей». Более 130 родителей учеников 11-х классов познакомились с процедурой экзамена по математике базового уровня и истории. К мероприятию присоединились депутаты окружного Совета и волонтеры «Молодой Гвардии Единой России». Участники прошли испытание в условиях, максимально приближенных к реальным: зарегистрировались на входе в пункт проведения экзаменов, прослушали инструктаж, заполнили бланки и приступили к решению заданий. На выполнение работы им отвели один час. Начальник управления образованием Виктория Бунтина сообщила, что процедура проходит в соответствии со стандартами сдачи экзамена. По ее словам, все родители проходят пункт регистрации, затем организаторы проводят их в аудиторию, зачитывают инструктаж, после чего наступает экзамен в соответствии с регламентом проведения. Все аудитории были заранее подготовлены, прошли проверку и готовы к проведению экзамена. Ранее в школе № 27 городского округа Люберцы прошла акция «ОГЭ для родителей». Просветительская акция «ЕГЭ и ОГЭ для родителей» призвана познакомить участников с процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ, помочь семьям снизить тревожность и поддержать выпускников в период подготовки к экзаменам.